Patrícia Abravanel compara Elon Musk a Noé, logo após tietá-lo

Evangélica, Patrícia Abravanel estava inspirada após o encontro com o empresário sul-africano Elon Musk nesta sexta-feira, 20. O evento com o presidente Jair Bolsonaro (PL), aconteceu no hotel Fasano Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. O assunto: projetos de conectividade para a Amazônia. Patrícia, mulher do Ministro das Comunicações, Fábio Faria, se empolgou após fazer meia dúzia de fotos com Elon. Entre as preciosidades, o comparou à figura bíblica de Noé:

“O Senhor disse a Noé que construísse uma arca na qual sua família e ‘tudo o que vive, de toda a carne’ (Gênesis 6:19) fossem salvos do Dilúvio. Noé foi tido por louco. Estudiosos dizem que nunca havia chovido na terra antes. Mas lá estava Noé, falando de um dilúvio e construindo um barco gigante. Seria Noé um louco ou um visionário habilidoso escolhido por Deus? Elon Musk. Gênio por todos seus feitos já realizados. Seu maior sonho é tornar a humanidade interplanetária. Sua nova nave, chamada Starship, projetada para viagem a lua e ao planeta vermelho já está sendo construída. Louco, gênio, sonhador, visionário. Será ele o Noé do nosso tempo? Em suas breves palavras durante sua visita ao Brasil, guardei essa em meu coração. “Se pergunte, como posso ser útil e seja! Simples e muito profunda. Continuaremos atentos para observar e ouvir essa mente infinita, cheia de sonhos grandes, com o propósito de ser útil a humanidade. Obrigada Elon Musk!”

