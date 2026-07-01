Pato ironiza climão com Galvão após vitória do Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Alexandre Pato ironizou, nesta terça-feira, 30, a repercussão de um embate com Galvão Bueno durante a transmissão do SBT. Em publicação nos Stories do Instagram, o comentarista brincou: “procurando a minha discussão com o Galvão”. Na segunda-feira, 29, durante a partida entre Brasil e Japão, pela Copa do Mundo, os dois discordaram sobre a substituição de Gabriel Magalhães.

A divergência começou quando Pato sugeriu que Léo Pereira entrasse na vaga de Magalhães, alegando que o defensor do Arsenal tinha dificuldades na saída de bola. Galvão discordou da avaliação, então o ex-jogador respondeu: “Galvão, entendo um pouquinho de futebol. Gabriel já trocou de posição com Marquinhos”.

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