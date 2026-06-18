Passista morre, aos 25 anos, após explosão em apartamento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A passista da Acadêmicos do Cubango Marielly da Silva de Oliveira morreu aos 25 anos após passar quase duas semanas internada em estado grave por causa de uma explosão em um apartamento em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela escola de samba.

Marielly sofreu queimaduras graves no acidente ocorrido em 28 de maio, no imóvel que havia comprado recentemente no bairro do Cubango. Segundo as investigações, a explosão aconteceu durante um serviço de impermeabilização de sofá. Nas redes sociais, a Acadêmicos do Cubango lamentou a morte da integrante e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Em nota, a agremiação destacou a alegria, a dedicação e o amor de Marielly pelo samba.

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“Ainda é muito difícil aceitar sua partida. Uma tragédia interrompeu a vida de uma jovem que carregava no coração o amor pela nossa escola e pelo carnaval. Sabemos que nenhuma mensagem é capaz de amenizar a dor de seus familiares e amigos. Por isso, mais do que prestar uma homenagem, queremos reafirmar que os familiares da Marielly não estão sozinhos. A Cubango seguirá ao lado de sua família, respeitando seu tempo e sua dor, oferecendo carinho, acolhimento e todo o apoio que estiver ao nosso alcance neste momento tão difícil. Também nos solidarizamos com as demais famílias atingidas por essa tragédia, desejando força para enfrentar dias de tanta dor”, diz o texto publicado nas redes sociais.

O acidente deixou outras vítimas. Além da passista, um dos profissionais envolvidos no serviço também morreu em decorrência dos ferimentos. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

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