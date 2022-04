Passados quase 20 anos, Sabrina Sato estrela novo reality show na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Faltando menos de dez dias para o extemporâneo desfile de Carnaval deste ano, a apresentadora Sabrina Sato anunciou nesta terça, 12, a estreia de seu segundo reality show da carreira. A artista, que ficou conhecida no Brasil inteiro durante sua participação no BBB 3, há 19 anos, está de volta à uma atração sobre sua vida. Ao longo do próximo mês, o GNT exibirá, toda terça, às 23h30, o Carnaval da Sabrina, quadro criado por ela em 2016 para compartilhar os bastidores da folia em seu canal no Youtube.

No primeiro episódio, por exemplo, o público vai poder acompanhar os bastidores dos ensaios nas quadras da Vila Isabel, no Rio, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e qual foi a reação da musa ao descobrir que as agremiações nas quais atua como rainha de bateria desfilariam no mesmo dia.

“Eu queria estar indo em todos os ensaios da Gaviões e em todos da Vila Isabel. Estou me sentindo muito mal de não estar conseguindo ir. Não estou conseguindo nem malhar direito”, desabafou a apresentadora numa conversa com a irmã e empresária, Karina. Na ocasião, ela estava sendo aconselhada a desacelerar porque o ritmo frenético de trabalho estava comprometendo sua saúde.

O casamento com o ator Duda Nagle, com quem está fazendo terapia de casal, e a filha, Zoe, também serão mostrados, assim como as campanhas publicitárias e os bastidores das entrevistas que ele deu ao jornalista Pedro Bial e ao apresentador Luciano Huck.

“Acho que nunca esperamos tanto por um Carnaval e o reality traduz toda essa nossa correria, ansiedade e emoção nesses dias frenéticos que antecedem os desfiles. As pessoas vão acompanhar, sem filtro, todas as mudanças na minha vida pessoal e profissional que impactaram meus últimos dias. Não poderia estar mais feliz e realizada”, afirmou Sabrina, que também será musa de dois camarotes e participará do Baile da Vogue.

A experiência de Sabrina com realities não é novidade. Além de participar, ela já apresentou dois programas neste formato e está prestes a comandar mais um a partir do próximo dia 29, o Desapegue Se For Capaz. No último mês ela estreou no Saia Justa, ao lado de Astrid Fontenelle, Luana Xavier e Larissa Luz. Ambos projetos no GNT.