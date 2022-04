Passado o perrengue no Oscar, Serena Williams vive os dias de glória

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Chega de drama. Depois do perrengue por que passou no Oscar — estava sentada pertinho de Will Smith, que vive o pai da tenista no filme King Richard, quando o ator subiu ao palco e deu um tabefe ao vivo e em cores no comediante Chris Rock —, Serena Williams optou por acalmar os ânimos publicando uma sequência de fotos fofas com a filhinha Alexis, 4 anos — as duas usando vestidos cor-de-rosa iguais da grife Balmain. “Lembra de quando estivemos em Paris? Nós arrasamos”, diz a legenda. Serena, 40, que está afastada das quadras há meses sob a alegação de tratamento de problemas físicos, frequentemente posta fotos vestida igual a Alexis, sua filha com Alexis Ohanian, fundador da plataforma de conexão on-line Reddit.

Publicado em VEJA de 13 de abril de 2022, edição nº 2784