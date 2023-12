Paris Hilton explica por que só engravida via barriga de aluguel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a foto de um macacão rosa de bebê bordado com o nome London, Paris Hilton, 42 anos, anunciou a chegada da segunda filha — gestada em barriga de aluguel, como já acontecera com o primogênito, Phoenix, 10 meses. Na estreia da segunda temporada do rea­li­ty Paris in Love, a socialite e modelo explicou (mais ou menos) que ela e o marido, Carter Reum, 42, optaram pelo método para preservar as crianças do excesso de visibilidade pública. “Foi uma decisão difícil. Teria adorado a experiência de ter o bebê crescendo na barriga, sentindo os chutes. Mas minha vida é muito exposta”, lamentou. Então tá.

Publicado em VEJA de 8 de dezembro de 2023, edição nº 2871