Parceiro de Patrícia Poeta diz como decidiu seu voto na eleição

Manoel Soares, 43 anos, que apresenta ao lado de Patrícia Poeta o programa Encontro, na TV Globo, publicou um vídeo nesta quinta-feira, 27, em que pede aos seguidores empatia na votação do próximo domingo, dia 30. Ele diz que as pessoas devem escolher na urna o candidato que dialogue com as necessidades da sociedade, para além de individualidades.

“Eu não preciso do auxílio do governo, eu não preciso ficar preocupado com o valor da cesta básica. Isso não é uma necessidade que eu tenha. Pois é, talvez você pense assim, né? Mas você sabe que quando você vai para a urna, você não está pensando só em você. Você tem que pensar em quem precisa do auxílio do governo. Você tem que pensar que tem gente que precisa das cotas raciais. Você tem que pensar no outro. É só isso, domingo pense, mas pense nos outros também”, declarou ele que, no primeiro turno, revelou ter votado em Lula (PT)