Paraíso das selfies: lugares mais instagramáveis do Rock in Rio

É impossível sair da Cidade do Rock sem o celular apinhado de imagens do festival e das suas milhares de atrações. Por onde se anda, é possível ver um cenário bonito, grafites e esculturas para fazer fotos. Além de servir para selfies, os lugares ainda são ponto de encontro para amigos se acharem no meio da multidão antes do início dos shows. Mas não se enganem, com a quantidade de pessoas no festival, é impossível conseguir uma foto nesses espaços vazios. “Não tem jeito, sempre tem alguém na sua foto. Mas a gente quer postar no Instagram, então vale a pena. Ainda vamos passar na roda-gigante e depois tentar chegar o mais perto possível do Palco Mundo para mais uma foto”, diz Lívia Hosken, que veio de Vitória, no Espírito Santo, com o marido Murilo Hosken, e tentavam tirar uma foto com o globo do Rock in Rio.

Os destaque da são a famosa roda-gigante, o globo, a grande escultura com nome do evento que fica bem na entrada, o tênis sujo em honagem a edição de 1985, o monumento do The Town, novo festival do Roberto Medina que será em São Paulo e muito mais. Veja a seleção:

