Para que serviam os 800 comprimidos que Gloria Maria tomava por semana

Uma das excentricidades bastante conhecidas de Gloria Maria era sua verdadeira obsessão por remédios – tudo, ela garantia, sob prescrição médica. Quem trabalhava com ela sabia o quanto a jornalista era regrada a suas famosas pílulas. Eram cerca de 800 por semana, para os mais variados sintomas e motivos. “Não dá mil cápsulas por semana, devem ser umas 800. São quase 110 por dia. Aprendi a tomar pílulas com Armando Nogueira, meu primeiro diretor. Ele tomava vitamina C. Fui acrescentando A, B, D, K… Quanto ao jejum, tomo um composto chamado Sambu Elderberry Deep Cleanse pra limpar profundamente o organismo. Por dez dias, só me alimento com isso e cápsulas. Faço isso há sete anos, quase três vezes ao ano”, disse certa vez a este colunista.

Glória morreu nesta quarta-feira, 2, aos 73 anos. Ela deixa duas filhas, Maria e Laura. Afastada do Globo Repórter há mais de três meses, Glória estava internada, tratando um câncer.

