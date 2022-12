Para que Nikolas Ferreira quis reativar seu perfil no Twitter

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nikolas Ferreira (PL), eleito deputado federal mais votado do país, estava sem acesso às suas principais redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Recentemente, teve o perfil no Twitter reativado, depois de quase um mês fora da rede. Entre as primeiras postagens, Nikolas reafirmou o apoio incondicional a Jair Bolsonaro (PL): “Conversei com o Bolsonaro recentemente e uma coisa posso afirmar: ele é o primeiro presidente que se preocupa, de coração, com o Brasil”. Também comentou sobre as punições que pode receber caso descumpra a lei: “Caso publique algo que ataque a justiça eleitoral ou ao ‘estado democrático de direito’, recebo uma multa de 20 mil reais. É a tornozeleira virtual”. Seus perfis no Instagram e no Facebook permanecem bloqueados.

Conversei com o Bolsonaro recentemente e uma coisa posso afirmar: ele é o primeiro presidente que se preocupa, de coração, com o Brasil. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) December 9, 2022

Caso publique algo que ataque a justiça eleitoral ou ao “estado democrático de direito”, recebo uma multa de 20 mil reais. É a tornozeleira virtual. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) December 8, 2022