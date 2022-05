Papisa da moda surpreende ao comentar estilo de Michelle Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Está sem assunto? Costanza Pascolato te ajuda a puxar papo sobre moda. Considerada uma referência do assunto no país, Costanza está lançando “Puxa Conversa Moda” (Matrix Editora), um jogo formado por cem cartas com perguntas relacionadas ao universo do estilo, pensado para estimular diálogos e divertir pessoas de diferentes idades. “A ideia surge para se estar numa sala com os amigos ou família e estimular o assunto da moda. Melhor do que todo mundo se reunir para ficar olhando para telas de celular”, compara. Aos 82 anos, Costanza fala sobre o projeto e as tendências digitais no cenário da moda. Confira:

Como você vê o boom de blogueiras de moda nas redes sociais?

Eu vejo com interesse o cenário digital, onde surge muita gente que quer fazer carreira e ganhar notoriedade através da opinião dada em redes sociais. Começam a surgir mulheres, e até homens, que já não falam algo como “publico se você me paga”. Você tem que ser fiel e transparente ao que acredita. Vejo pela minha filha, ela não escreve nada em que não acredita!

O país está careta na moda?

Acho que não, sabia? Atualmente, o showbusiness é de onde vem informação mais forte para o campo da moda. O país é novo, com significativa quantidade de gente que não tem oportunidade de comprar tanta coisa. A juventude tenta se manifestar do seu jeito. E há também uma turma, um pouco mais velha, do grupo do meio, que começa a se revelar contra a caretice, prezando algo mais confortável.

Por que essa mudança?

A pandemia fez isso. As mulheres têm assumido o decote, o sapato com salto confortável… Eu mesma não uso mais, porque estou velha para ficar de salto! Elas estão conseguindo admitir o que preferem usar, sem julgamentos.

Continua após a publicidade

Que nomes destaca nesse cenário?

Anitta e Kim Kardashian são fenômenos que sabem manipular a opinião pública dentro de personagens incríveis.

O que acha do estilo da primeira-dama Michelle Bolsonaro?

Você sabe que eu nem sei quem ela é? Que horror! Mas eu não lembro mesmo. Acho que vi na cerimônia da posse. E não acompanhei mais.

Quais são os perigos e armadilhas da moda?

É você usar algo que não tem nada a ver contigo, fica tudo tão impessoal. Moda é identidade, você se define pela roupa que veste.