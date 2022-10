Papa Francisco fala de ‘ódio no Brasil’; apoiadores de Bolsonaro reagem

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 26 out 2022, 16h50 - Publicado em 26 out 2022, 17h00

Por Gustavo Silva Atualizado em 26 out 2022, 16h50 - Publicado em 26 out 2022, 17h00

Líder da Igreja Católica, Papa Francisco tem combatido o ódio com suas pregações voltadas à compaixão e fraternidade entre os fiéis e também entre os descrentes. Na habitual saudação papal no Vaticano aos católicos, na Praça São Pedro, o pontífice mandou recado aos peregrinos e pediu que a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, liberte o povo brasileiro da onda de ódio e rancor que se alastrou no país durante os últimos anos. “Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência”, disse o pontífice. Foi o suficiente para que bolsonaristas criticassem a fala do papa, por não ter abordado que o Brasil “precisaria se livrar do comunismo e da corrupção”.

Mesmo sem citar as eleições, do próximo domingo, 30, as últimas declarações de Francisco têm permeado temas políticos, principalmente diante dos constantes ataques de apoiadores do candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro (PL). Ou mesmo com ataques de bolsonaristas a padres e arcebispos no Brasil, por terem expressado divergências às falas do atual presidente, como foi o caso da rixa entre Bolsonaro e o arcebispo de Aparecida, no dia da padroeira.

Não vi nenhuma profanação. Só um padre socialista revoltado com a manifestação do povo. Sou católica e tenho vergonha de certas atitudes de alguns padres que não respeitam a liberdade. Querem impor suas ideologias e não o evangelho. — Luciana F De Marchi (@lfmarchi09) October 26, 2022

Desnecessário e inútil!!! — Claudio Marques (@Claudio23997630) October 26, 2022

Precisa pedir também q nos livre da corrupção q assolou o país por anos matando milhares de pessoas na fila do sus — Almir Dejair Sacilotto (@sacilotto1965) October 26, 2022

Não lembro dele falando do ódio entre Rússia e Ucrânia 🤔 — Guilherme Gara 🗯 (@guilhermegara) October 26, 2022

Esqueceu de pedir que nós livre do Comunismo tb. Na dúvida, repete o que Nosso São João Paulo II sempre falou e fez, foi tão bom que sua Santidade foi reconhecida na terra e no céu. — André Padilha😎 (@ANDREPADILHA20) October 26, 2022

Sou católico mas esse papa não nos representa, uma incógnita na história veio somente para servir a interresses da esquerda mundial e ao sistema global, eu sirvo ao nosso senhor Jesus Cristo. — Jevmoreira (@jevmoreira) October 26, 2022

Liberte o Brasil do comunismo isso que deveria dizer — tania mara rosa (@taniamararosa8) October 26, 2022