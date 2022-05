Paolla Oliveira anuncia em foto o enredo do próximo carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Agora faltam nove meses para o próximo carnaval! E já nesse ritmo, a rainha de bateria da Grande Rio Paolla Oliveira postou uma imagem ao lado do namorado Diogo Nogueira e do cantor Zeca Pagodinho, que será homenageado pela agremiação da Baixada Fluminense no próximo carnaval.

O sambista de 63 anos, nascido no bairro de Irajá, subúrbio do Rio de Janeiro, é conhecido pelo jeito descontraído de levar a vida. Entre seus maiores sucessos, “Judia de Mim”, “Vai Vadiar”, “Deixa a Vida me Levar” e “Deixa Clarear”. Zeca é portelense, mas passou boa parte da vida em Xerém, distrito de Caxias, onde se localiza a agremiação.