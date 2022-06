Paola Carosella volta a ser perseguida por apoiadores de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bastou que Paola Carosella comemorasse o carinho de parte de seus fãs, para que o outro lado, o dos haters, se manifestasse com a mesma vontade. Ela postou no Twitter: Eu tenho as melhoras fãs de todos os mundos!! Deusasss!”. Pronto… Foi a deixa para que os seguidores irritadinhos da chef argentina surgissem com uma intensidade e tanto.

Entenda a polêmica: Restaurante de Paola Carosella sofre um efeito de crítica a Bolsonaro

Funcionários do restaurante de Paola Carosella relatam ameaças diárias

Uma pessoa escreveu: “Esta criatura é desprezível demais! NÃO tem condições de continuar morando no nosso Brasil! Pega suas tralhas e chipa pra onde nunca devia ter saído. Tchau querida”. Outra escreveu: “Caiu a máscara, você gosta do Dinheiro dos bolsonaristas, correto.Vamos ajuda na divulgação pra nenhum apoiador do Presidente ir no seu restaurante”. Essa revolta contra Paola começou quando ela declarou ser crítica ao governo. Até ameaças reais a funcionários de seus restaurantes no país já foram feitas, além de baixa avaliação geral no Google.

Eu tenho as melhores fãs de todos os mundos!! Deusasss!!!!!!! ❤️❤️❤️❤️ — Paola Carosella (@PaolaCarosella) May 4, 2022

Caiu a máscara 😷 vc Gosta do Dinheiro dos Bolsonarista correto

Vamos ajuda na dilvugacao pra nenhum apoiador do Presidente ir no seu Restaurante pic.twitter.com/5mZWopCCtb — 🇧🇷 VLOGDOLISBOA (@VlogdoLisboa) May 23, 2022

Nosssaaaaa, quanta inteligência e muuuuiito caráter, DEUS nos livra de todo mal, só o SENHOR na causa — BOLSOLENDA 2026 (@nara61634359) May 25, 2022

