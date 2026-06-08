Padre afastado já foi acusado de agredir travesti no altar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Conforme a coluna GENTE noticiou mais cedo, o padre Ademar Pimenta vem sendo acusado por fiéis de abusos contra crianças e jovens. Neste domingo, 7, após forte engajamento do relato nas redes sociais, o padre Hugo dos Santos Nascimento, coordenador do setor de comunicação da Arquidiocese de Niterói, se manifestou, em nota, dizendo que Ademar passa a ser “suspenso de ordem, a fim de continuar o tratamento de sua saúde”.

Em 2008, o padre foi acusado de agredir Fabiano Fontes Figueira, conhecido como a travesti Mayara, 29 anos, durante missa na Igreja Matriz de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mayara teria se irritado com um sermão feito pelo religioso, no qual ele falou contra os gays. Ela então subiu ao altar, quando supostamente foi atacada pelo padre, que teria tentado chutá-la.

Mayara contou à época que, após ser expulsa da igreja, o padre continuou a missa e ainda ouviu os fiéis baterem palmas no fim da celebração. “Ele me agrediu e foi ovacionado. Fiquei com manchas roxas nas pernas de tanto chute que tomei. Me admira um padre negro, que conhece os problemas das minorias, ser tão preconceituoso”. Ela registrou queixa na 72ª Delegacia de Polícia (Mutuá) e fez exame de corpo de delito. Mas o caso foi arquivado.

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