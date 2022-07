‘Pacote do Veneno’ entra na pauta da Comissão de Agricultura no Senado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O senador Acir Gurgacz (PDT), presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) no Senado Federal, se aproveitou de uma reunião esvaziada na comissão na manhã desta quinta-feira, 7, para inserir o “Pacote do Veneno” como uma extrapauta. Em junho, Acir ouviu de diversos especialistas em audiência os inúmeros prejuízos que essa medida pode causar. Na ocasião, a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou uma nova nota contrária à aprovação desse Projeto de Lei, pelos danos que trará para as pessoas, violando os direitos humanos.

O pacote retira o poder do Ibama e da Anvisa do processo de registro e aprovação de novos agrotóxicos, deixando sob responsabilidade do Mapa o poder de decisão, incluindo a aprovação de substâncias cancerígenas, expressamente proibida pela Lei atual. Para a assessora de políticas públicas do Greenpeace Brasil, Luiza Lima, tal manobra política é uma afronta. “Não podemos permitir que as comissões que tratam de meio ambiente e saúde fiquem de fora desse debate, e que os órgãos diretamente envolvidos, como Anvisa e Ibama, não sejam ouvidos. Pacheco prometeu o devido debate e tramitação cadenciadas, mas até o momento, infelizmente, não é isso que estamos perplexamente observando”.