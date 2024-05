Pacheco convida Anitta para reunião, após cantora cobrá-lo por enchentes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Anitta afirmou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 15, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se colocou à disposição para debater com a artista as pautas ambientais do Legislativo e ações destinadas à tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. O encontro foi proposto depois que a cantora fez críticas ao posicionamento do Congresso sobre o tema na última semana. “Eu falei [ao presidente do Senado] que estou buscando uma agenda, que agora vou começar minha turnê, mas estou buscando uma agenda pra gente se encontrar para falar disso. As pessoas ainda estão sofrendo. Todo mundo cobrava dos artistas uma fala, mas nós temos que cobrar dos políticos uma ação. Eu não sou da política, sou cantora, mas se eu fui nas minhas redes sociais cobrar alguma coisa e ele [Pacheco] se colocou à disposição, eu acho importante. Espero que a gente consiga fazer algo. Eu entendo que política é assim, uma pessoa sozinha não consegue salvar o mundo, mas uma pessoa sozinha com muita coragem pode conseguir balançar as estruturas”.