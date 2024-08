Pablo Marçal chama Tabata Amaral de adolescente e ofende São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O primeiro debate, promovido pela Band, das eleições de São Paulo chamou a atenção do público não pelas propostas dos aspirantes ao cargo, mas sim pelo desempenho de Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de SP, com suas falas aos oponentes. Uma delas foi direcionada à deputada federal Tabata Amaral, e também candidata, que foi chamada por ele de “adolescente” e “jornalistazinha”.

“Essa adolescente aqui, que vive falando que representa as mulheres, precisa amadurecer um pouco […] Essa daqui é parachoque de comunista. […] Tabata, vou te falar uma coisa, você precisa estudar além da headline. Você parece até uma jornalistazinha militante”, disparou.

A sequência de falas do candidato foi uma reação à pergunta da deputada. Ela citou uma investigação da Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. “A minha pergunta é simples. Você pretende usar sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública de segurança?”, questionou Tabata.

A deputada, aliás, não foi o único alvo de Marçal, que distribuiu comentários aos outros candidatos e chegou até a fazer ofensas à cidade de São Paulo, quando fez referência à gestão de Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito.

Além de Nunes, Marçal e Tabata, participaram do debate os candidatos José Luiz Datena (PSDB) e Guilherme Boulos (Psol), que também esteve na mira do candidato do PRTB. Além de chamá-lo de “comedor de açúcar”, ele disse que Boulos era apoiador de grupo terrorista.