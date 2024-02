Oscar revela nova categoria para 2026

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood revelou, nesta quinta-feira, 8, uma nova categoria do Oscar. ‘Achievement in Casting’ (Melhor Elenco) se tornará uma nova categoria de premiação competitiva, começando com o 98º Oscar de 2026. As regras para elegibilidade na categoria serão divulgadas em abril de 2025. Essa é a primeira novidade do Oscar desde 2001, quando a Academia inaugurou o prêmio de Melhor Longa-Metragem de Animação, com Shrek sendo o primeiro ganhador.

O novo troféu vai consagrar diretores de elenco, responsáveis pela escolha dos artistas que farão os papéis da história. “Os diretores de elenco desempenham um papel essencial na produção cinematográfica e, à medida que a Academia evolui, estamos orgulhosos de adicionar elenco às disciplinas que reconhecemos e celebramos”, disseram o CEO da Academia, Bill Kramer, e a presidente da Academia, Janet Yang, em comunicado à imprensa. Desde 2013, a Academia criou um núcleo de votantes dedicado ao segmento que conta com mais de 160 profissionais da indústria. Outras premiações, como o BAFTA Awards do Reino Unido e o Emmy Awards, que abrange a televisão, já distribuem prêmios pelo elenco. A 96ª edição do evento ocorre no próximo dia 10 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com apresentação de Jimmy Kimmel.