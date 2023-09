Os únicos atores que podem subir no palco do The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sérgio Menezes e Malu Rodrigues são protagonistas do musical que faz sucesso junto ao público como uma das atrações do The Town. Os dois atores, junto com a equipe de cena, são os únicos que também ocupam o espaço nobre do festival. Ao cantarem grandes sucessos da MPB que remetem à cidade de São Paulo, Sérgio e Malu representam a vontade de grande parte dos artistas de também subirem em um espaço tão almejado. O musical conta com o elenco afinadíssimo, tendo como direção a dupla Cláudio Botelho e Charles Miller, em 25 minutos em cada apresentação.