Os últimos passos de Liam Payne antes de queda fatal na Argentina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais de um mês após a morte do cantor Liam Payne, que sofreu uma queda fatal do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina, um vídeo de vigilância revelou os passos do artista antes do acidente. Os registros mostraram uma confusão no saguão principal do CasaSur Palermo que terminou com Liam sendo carregado por três funcionários do hotel para seu quarto. Minutos depois o britânico sofreu a queda fatal.

Os funcionários usaram uma chave mestra para entrar no quarto, deixaram o cantor dentro e, de acordo com o relatório policial, removeram um espelho da parede para que o artista não o quebrasse. Logo depois, o gerente do hotel ligou para a polícia para pedir ajuda das autoridades. “Não sei se a vida dele pode estar em perigo. Ele está em um quarto com sacada e, bem, estamos com um pouco de medo…”, disse o representante do local pouco antes de Liam cair.

O site TMZ, que reuniu os relatos, também aponta que o cantor tinha problemas em ficar confinado em quartos, remontando inclusive aos tempos de turnê com a banda One Direction. Cerca de um mês antes de sua morte, ele escapou de uma sacada, usando uma mangueira de jardim para chegar ao chão.