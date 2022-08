Os tormentos que envolvem filme sobre filha de Fidel Castro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As filmagens de Alina de Cuba, sobre a filha que Fidel Castro teve fora do casamento, nem começaram, mas as labaredas já estão a toda. A polêmica gira em torno da recém-divulgada escolha do ator que encarnará o líder cubano, o americano James Franco, 44 anos. Uma turma não se conformou, argumentando que o papel deveria ser dado a um latino, e propôs até boicote à película. Alina, que se exilou em Miami há mais de três décadas e virou uma aguerrida crítica do regime ditatorial da ilha, atiçou ainda mais a fogueira ideológica ao defender Franco. “James tem uma óbvia semelhança física com Fidel, além de seu talento e carisma”, derrete-se.

Publicado em VEJA de 17 de agosto de 2022, edição nº 2802