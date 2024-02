Os substitutos de Rei Charles – caso se afaste para tratar câncer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Palácio de Buckingham informou, nessa segunda-feira, 5, que o rei Charles III, 75, está com câncer, sem especificar o tipo ou o estágio da doença. De acordo com a nota, o monarca já começou o tratamento e os médicos recomendaram que ele adie algumas atividades públicas. O rei, porém, deve seguir com trabalho “de escritório” e obrigações de Estado, como os encontros semanais com o primeiro-ministro. Caso ele precise ser afastado, há uma previsão do que deve acontecer. Na Constituição do Reino Unido está determinado que, quando o chefe de Estado não tiver condição de cumprir suas obrigações oficiais, um conselho de Estado deve ser nomeado para ocupar o lugar do rei. Hoje, esse conselho tem os seguintes membros: rainha Camilla (mulher de Charles); príncipe William (filho mais velho); princesa Anne (irmã); e príncipe Edward (irmão). Os príncipes Harry e Andrew não podem mais ser convocados, já que abdicaram das suas funções reais. O primeiro da linha de sucessão é seu filho mais velho, o príncipe William, e na fila depois do pai estão: George, Charlotte e Louis.