Os shows e programa especial que TV Globo prepara pelas vítimas das chuvas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No próximo sábado, 18, o Altas Horas prepara um programa dedicado ao RS, com homenagens e incentivo para novas doações. E, nos dias 7 e 9 de junho, a TV Globo e o Multishow vão exibir o festival beneficente Salve o Sul. Como apoiadora de mídia do evento, a Globo investirá na divulgação do festival, captação e transmissão dos shows e doará a receita da comercialização dos patrocínios da transmissão para os projetos apoiados por meio da plataforma Pra Quem Doar. Os shows acontecem no Allianz Parque, em São Paulo. O dia 7 é uma apresentação especial do show Amigos20anos, estrelado por Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leonardo. No dia 9, o palco será comandado pela gaúcha Luísa Sonza e por Pedro Sampaio, com a participação de vários artistas como Lulu Santos, Menos é Mais, Preta Gil, Xand Avião, Ferrugem, L7NNON, Gloria Groove, Turma do Pagode, Xamã, Neto Fagundes, Zé Felipe, Duda Beat, Pocah, Lexa, MC Daniel, Luan Pereira, Hariel, IG, Ryan Sp, PH, Don Juan, Davi e mais.

Aliás, a cobertura da tragédia no Sul do país tem alavancado a audiência da TV Globo. Desde o dia 29, a RBS, uma das afiliadas, já fazia a cobertura local. Entre os dias 30 de abril e 12 de maio, foram mais de 70 horas de conteúdo jornalístico destinado à cobertura da tragédia, atingindo mais de 72% dos domicílios da grande Porto Alegre. A primeira semana da catástrofe (29/4 a 5/5) acumulou a segunda maior audiência semanal do ano. Com o agravamento da crise, foram deslocadas 68 pessoas do Jornalismo da TV Globo – incluindo Globonews, Globo Repórter, Profissão Repórter e Globo Rural – ao Rio Grande do Sul para apoiar e somar à cobertura da RBS.

Mais de 107 milhões de brasileiros acompanharam o noticiário da TV Globo desde o início da cobertura das chuvas no Sul. Na última semana (de 6 a 12 de maio), os telejornais ganharam mais tempo no ar. Foram 3h de cobertura jornalística a mais em comparação com uma semana comum. Nesse período, foram, ao todo, pouco mais de 27 horas de cobertura da tragédia realizada pelo jornalismo ao vivo da TV Globo, que marcou a maior audiência semanal, no PNT (12 pontos com 37%share), na comparação com as quatro semanas anteriores, com destaque para o JN, que alcançou mais de 66 milhões de brasileiros – semana de maior alcance de 2024. No dia 6, o JN marcou a maior audiência em 7 meses (26 pontos). Já o Bom dia Brasil, que nos últimos dias foi ancorado por Ana Paula Araújo, direto do Sul, alcançou 29 milhões de pessoas na última semana. No dia seguinte, o telejornal registrou 10 pontos, maior audiência às terças em mais de um ano (desde novembro 2022). Com cobertura especial da tragédia, o Fantástico alcançou mais de 33 milhões de pessoas no último domingo.

A cobertura tem se estendido para os programas de entretenimento. Os Encontro com Patrícia Poeta foi integralmente dedicado ao tema, enquanto mais de 60% das pautas do Mais Você abordaram a tragédia. Enquanto Patrícia Poeta esteve presencialmente no estado, entre segunda e quinta-feira (06 a 09), o programa alcançou mais de 28 milhões de pessoas na semana. Ana Maria Braga alcançou mais de 31 milhões de pessoas, nesta semana, com reportagens sobre os impactos das enchentes para a agricultura na região e o trabalho dos correios no envio das doações enviadas de todo o Brasil. No sábado, 11, o Multishow transmitiu o show de Luan Santana, que arrecadou fundos para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Continua após a publicidade