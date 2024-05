Os seios em cone de Sabrina Sato para homenagear Madonna

Abram alas para ela! Sabrina Sato está hospedado no Copacabana Palace à espera do show de Madonna, na noite deste sábado, 4. Ao lado do namorado, o ator Nicolas Prattes, que está comemorando seu aniversário em grande estilo, a apresentadora surgiu na área vip do show de forma inusitada. Com os famosos cones nos seios, que a cantora imortalizou no começo dos anos 1990. Durante a turnê Blonde Ambition Tour, ela apresentou a música Express Yourself vestindo um corset rosado com cones no lugar do sutiã tradicional. A peça é icônica.