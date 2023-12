Os rumos de Larissa Manoela depois do rompimento com os pais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de revelar detalhes da crise familiar na TV, Larissa Manoela, 22 anos, pôs fim à sociedade com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias — em novembro, a Justiça determinou o encerramento do contrato social entre eles. Ao Fantástico, a atriz, uma das mais requisitadas da publicidade no país, revelou que precisava pedir dinheiro até para comprar picolé na praia (e fez piada disso em um comercial de hambúrguer). Estrela de Tá Escrito e já filmando Traição entre Amigas, com estreia prevista para 2024, Larissa fatura alto para repor os 18 milhões de reais de que abriu mão para os pais. “Estou seguindo a vida e alinhada com meu propósito”, diz.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2023, edição nº 2873