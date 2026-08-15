Os rumores por trás da aparência de Chris Evans em novo filme

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Chris Evans, o Capitão América, gera expectativa para “Vingadores: Doutor Destino” com uma possível versão sombria do herói. Aos 45 anos, sua aparência jovial levanta rumores de cirurgia plástica, mas o ator prefere focar nos oito anos de negociações para a produção, buscando preservar a essência do personagem.

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Entre os aficionados pelo universo Marvel, a expectativa da estreia de Vingadores: Doutor Destino, o quinto filme da franquia com elenco completo, prevista para dezembro, gira em torno da interpretação de Chris Evans, 45 anos, que teria optado por uma versão sombria de Capitão América. Já entre o público em geral, ávido por saber o que acontece atrás das câmeras, a polêmica ronda a aparência do ator, que teria feito uma plástica para garantir o ar jovial do super-herói. A dúvida: se ele recorreu ao bisturi ou apenas a preenchimentos e Botox. Se depender do astro, ninguém saberá a resposta, já que Evans se nega a responder a qualquer pergunta sobre o tema. Prefere, em vez disso, reforçar que as negociações para a superprodução levaram oito anos, em um longo processo de idas e vindas do roteiro para talhar melhor o personagem. “Quis preservar aquilo que é a essência do Capitão, mas lhes disse: ‘Por favor, continuem me apresentando ideias’”.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 14 de agosto de 2026, edição nº 3008