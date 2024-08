Os rasgados elogios do The New York Times a Milton Nascimento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Milton Nascimento, 81 anos, é “uma divindade musical do Brasil”. A classificação foi dada pelo jornal norte-americano The New York Times, em uma reportagem publicada em agosto, que não economizou elogios ao artista brasileiro e a seu álbum lançado em parceria com a cantora de jazz Esperanza Spalding, 39.

O texto lembra a trajetória pessoal e profissional do cantor e compositor e destaca a metáfora “a voz de Deus” criada por brasileiros. “Não é nenhuma surpresa que, aos 81 anos, a voz de Nascimento não seja mais a mesma de outrora. Está mais baixa, mais instável e, às vezes, requer mais esforço para alcançar as notas que antes até ultrapassava. No entanto, ela mantém um inegável aconchego”, descreve.

O álbum em parceria com a artista norte-americana foi idealizado durante sua passagem pelos Estados Unidos com a turnê A última sessão da música que Milton fez há cerca de dois anos pelo mundo. Como o mesmo lembrou durante toda a divulgação dos shows, foi sua despedida dos palcos.

A aposentadoria chegou até ser questionada pelo filho, Augusto, em uma publicação nas redes sociais na última quarta-feira, 28. Em um vídeo, o cantor é perguntado se não gostaria de retornar com os shows, como fará o Oasis após 15 anos separados. “Sabe aquela banda inglesa que eu gosto, Oasis? Eles tinham acabado 15 anos atrás porque os irmãos brigaram. Você não brigou com ninguém e parou de cantar. Não está a fim de voltar agora, fazer um showzinho?”, perguntou o filho, que recebeu do pai uma resposta curta e sincera: “Não quero”.

Embora os shows estejam fora de cogitação, Bituca poderá ser visto pelo grande público no carnaval de 2025. O ícone da MPB será homenageado pela Portela com o enredo Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol. Agora, basta aguardar para ver a divindade na música na Sapucaí.

https://www.youtube.com/watch?v=sVaMzu37Ius&list=PLajCBhJNR2qJM4Neu7PcN2Hawiq4wAv6P