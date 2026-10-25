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Os próximos passos de Kimberly Guilfoyle, ex-embaixadora de Trump

Ex-noiva de Donald Trump Jr. é acusada de tráfico de influência

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 07h00
Mulher de cabelos longos e castanhos, com maquiagem marcante, veste blazer preto listrado e blusa branca com laço, mão direita sobre o peito, sorrindo levemente em ambiente escuro com detalhe de madeira à esquerda
Kimberly Guilfoyle (Alexandros Beltes/EPA/VEJA)
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Os próximos passos de Kimberly Guilfoyle, ex-embaixadora de Trump Priorize VEJA no Google

Ex-apresentadora da Fox News e ex-noiva de Donald Trump Jr., o primogênito do presidente americano, Kimberly Guilfoyle, 57 anos, está no centro de um daqueles enredos que assombram o poder. Nomeada embaixadora na Grécia pelo próprio Trump, ela fez tremer as pedras do Partenon ao ser acusada de vender influência política em troca do pagamento de uma salgada conta do cartão de crédito pessoal, o que naturalmente nega. Acabou perdendo o cargo. “Kimberly está constrangida de voltar aos Estados Unidos e diz que quer encontrar um marido rico na Europa”, relata um amigo. Mas a fervura segue alta. Nas rodas trumpistas, há um temor de que ela, que curiosamente foi casada com o atual governador da Califórnia, Gavin Newsom, traga à luz um suposto diário com segredos do clã presidencial, que já ganhou o apelido: O Diabo Veste MAGA.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018

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