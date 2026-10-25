Os próximos passos de Kimberly Guilfoyle, ex-embaixadora de Trump

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Kimberly Guilfoyle, ex-noiva de Donald Trump Jr., está no centro de uma polêmica. Acusada de vender influência política como embaixadora e de ter um suposto diário com segredos do clã Trump, ela perdeu o cargo e busca um futuro na Europa. A trama promete revelar bastidores do poder.

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Ex-apresentadora da Fox News e ex-noiva de Donald Trump Jr., o primogênito do presidente americano, Kimberly Guilfoyle, 57 anos, está no centro de um daqueles enredos que assombram o poder. Nomeada embaixadora na Grécia pelo próprio Trump, ela fez tremer as pedras do Partenon ao ser acusada de vender influência política em troca do pagamento de uma salgada conta do cartão de crédito pessoal, o que naturalmente nega. Acabou perdendo o cargo. “Kimberly está constrangida de voltar aos Estados Unidos e diz que quer encontrar um marido rico na Europa”, relata um amigo. Mas a fervura segue alta. Nas rodas trumpistas, há um temor de que ela, que curiosamente foi casada com o atual governador da Califórnia, Gavin Newsom, traga à luz um suposto diário com segredos do clã presidencial, que já ganhou o apelido: O Diabo Veste MAGA.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018