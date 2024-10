Os problemas de Francis Ford Coppola em meio a lançamento de ‘Megalopolis’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A onda de denúncias de assédio sexual, que já engoliu muitas reputações em Hollywood, agora assombra Francis Ford Coppola, 85 anos, na mira de duas figurantes de Megalopolis, sua nova ficção científica. Uma das moças, que procurou as vias judiciais, alega que o diretor teria lhe “beijado, abraçado e apalpado” no set, sem o seu consentimento. “Cada uma dessas acusações é falsa e foi feita para prejudicar a reputação de Coppola, causando-lhe grave sofrimento emocional”, disse sua defesa. O diretor, que afirmou não temer o fantasma do cancelamento, anda penando ainda com o desempenho do filme, uma megaprodução em que apostou dinheiro do próprio bolso. Tem muita gente por aí associando a fraca bilheteria nos Estados Unidos à insistência de Coppola em escalar Shia LaBeouf, acusado de agressão sexual, e Jon Voight, um trumpista de carteirinha nestes duros dias de polarização.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 4 de outubro de 2024, edição nº 2913

