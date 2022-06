Os ‘presentinhos’ de Brasília a Elizabeth II na última visita ao Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Elizabeth II tinha 42 anos quando visitou o Brasil. Na ocasião, a monarca encontrou-se com o então presidente Artur da Costa e Silva, em 1968. Durante seus 12 dias de viagem, foi a Salvador, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, além de ter passado brevemente por Campinas e por Recife. Junto à sua comitiva, a Rainha passou somente duas horas em Recife. Ela conheceu o Palácio das Princesas, onde participou de uma recepção. Em Salvador, Elizabeth II visitou o Palácio da Aclamação, a Igreja de São Francisco, o Museu de Arte sacra da UFBA e o Mercado Modelo.

No Rio de Janeiro, conheceu o Morro Dona Marta, visitou o Museu de Arte Moderna (MAM) e assistiu a uma partida amistosa entre jogadores paulistas e cariocas realizada especialmente para ela no Maracanã. O time paulista, que contava com Pelé e Gerson, venceu o jogo por 3 a 2 e recebeu o troféu da vitória das mãos da própria Rainha. Elizabeth II também foi a uma recepção com uma apresentação da bateria da escola de samba Estação Primeira de Mangueira.

Em São Paulo, Elizabeth II inaugurou o novo prédio do MASP e visitou o Monumento do Ipiranga e o Edifício Terraço Itália. Ela também conheceu uma fazenda experimental em Campinas. Em Brasília, foi presenteada pelo governo local com duas onças e duas preguiças, que foram instaladas no Zoológico de Londres. Em discurso no Congresso Nacional, a Rainha exaltou conceitos como liberdade e tolerância, disse estar comovida com a generosidade dos brasileiros e afirmou que o relacionamento entre os dois países poderia crescer no futuro em benefício dos dois povos, da estabilidade e da paz no mundo.