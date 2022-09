Os preparativos de Jade Picon para estrear primeira novela na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jade Picon está ansiosa pelo fim de Pantanal. Isso porque ela protagonizará sua primeira novela na carreira. Estreando como atriz, Jade estará no núcleo central de Travessia, próxima novela das 9, escrita por Glória Perez. Em conversa com a coluna durante o Rock in Rio, a agora atriz falou sobre as expectativas e também a forma como vem se preparando para o grande desafio profissional. “O processo de preparação começou há alguns meses, assim que eu passei no teste, e todo dia eu tenho uma aula. Agora que as gravações já começaram, eu me revezo entre as aulas, preparação com elenco e gravação”, diz. Confira o vídeo exclusivo com a Jade:

Rock in Rio | Os preparativos de Jade Picon para estrear sua primeira novela A influencer e agora atriz falou à coluna VEJA Gente sobre o trabalho em ‘Travessia’. Confira a cobertura do festival: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/YwDfjt9TYf — VEJA (@VEJA) September 9, 2022

Rock in Rio: Glória Groove recebe VEJA no backstage Cantora se apresenta na tarde desta quinta-feira no festival. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/vYaWEFrsci — VEJA (@VEJA) September 8, 2022

