Os pontos altos e baixos da edição mais politizada do Rock in Rio

Foram sete dias intensos no Rock in Rio, uma maratona de muita música na Cidade do Rock. Em breve, as atenções se voltarão para The Town, primeira edição de novo evento musical que o empresário Roberto Medina prepara, dessa vez em São Paulo. O primeiro grande festival no país após os dois anos de pandemia demonstrou o quanto estavam todos ávidos por diversão conjunta. Foram beijos e abraços intermináveis. Entre os famosos, menos azaração e mais publicidade. A seguir, a coluna preparou os cinco pontos altos e os pontos baixos do festival, que se encerrou neste domingo, 11.

PONTOS ALTOS

HISTÓRICO – O imenso mural formado pelo público devidamente ‘empulseirado’ no show do Coldplay. Sem defeitos, um momento para ficar na memória.

GRATAS SURPRESAS – Banda até então pouco conhecida do público brasileiro, a italiana Maneskin deu conta do recado. Energizante também foi Avril Lavigne no Sunset, apresentação digna dos grandes momentos da edição. No vem-não-vem, Justin Bieber pode ter feito no Rio sua última apresentação do ano na carreira. Luisa Sonza saiu gigante desse festival. Fez uma apresentação madura no palco Sunset, assim como Iza no palco Mundo.

PRÉ-ELEIÇÃO – Foi uma edição bastante politizada, a menos de um mês das eleições – e tendo o feriado de 7 de setembro no meio dos dois finais de semana de programação. O público levou bandeiras, gritou ‘fora Bolsonaro’ e mostrou que também sabe dar seu recado. Maria Rita, por exemplo, fez de seu palco um animado palanque.

MISS SIMPATIA – De todas as celebridades que passaram pela área vip do festival, Gloria Pires tem que ser coroada a “miss simpatia”. Atendeu a todos, tirou fotos, fez selfies, conversou com anônimos… Estava super entrosada.

NA PERIFERIA – O Espaço Favela se consolidou como um local de ‘descobertas’ artísticas. Shows na Rock Street também agradaram e ajudaram a dispersar o público enquanto as grandes apresentações não aconteciam para valer.

PONTOS BAIXOS

IRRITADINHOS – O mau humor de algumas celebridades ao frequentarem a área vip do festival. Gabigol, Fabio Assunção e Bruno Montaleone ganharam o título de “azedos” do rock. Entre as mulheres, GKay andou se estranhando num espaço de patrocinador. Isso porque não dá nem para adjetivar a ida de Fiuk mascarado ao espaço… Pelo menos, Camila Queiroz fingiu um sorriso amarelo ao ser barrada do ‘vipinho’.

TÁ COM SEDE? – Jornalistas eram avisados, a cada entrada na área vip, de que não podiam comer nem beber (sequer água!) no local. No mínimo, uma indelicadeza. Isso sem falar que na sala de imprensa só havia água em temperatura ambiente. Incluindo os dias de sol intenso.

SEM PÚBLICO – O espetáculo “O Uirapuru” não empolgou. Com capacidade para 3 mil pessoas a cada apresentação, a arena ficou vazia a maior parte do tempo.

CADÊ O GUEDES – O país está enfrentando uma inflação desenfreada e aumento de preços? Sim. Mas pipoca a 75 reais e cachorro quente a quase 40 reais é um acinte com o público, que já paga caro pelos ingressos. Poucos pontos de distribuição de água formaram imensas filas debaixo de sol escaldante.

RUÍDOS – A transmissão do Multishow (que não tem a ver diretamente com o festival, mas foi a TV com transmissão oficial) deixou a desejar cometendo gafes, como a do papo com Jão.