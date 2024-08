Os planos de Tony Ramos após as cirurgias

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após passar por duas cirurgias no cérebro e se recuperar de um grande susto nos últimos meses, Tony Ramos, 75, garante que tudo já ficou no passado. “Estou inteirão. Doutor Paulo Niemeyer já me liberou e vida que segue”, explicou o ator à coluna GENTE.

E seguiu mesmo. O artista, que estrelou a novela Terra e Paixão, em 2023, e tem contrato exclusivo com a TV Globo, já tem planos para novos trabalhos na emissora. “Eles começam a falar comigo agora em outubro, mas devo começar alguma coisa no fim desse ano ou pouco antes do final para estrear no ano que vem”, contou.

Enquanto isso, ele celebra a vida no teatro com a peça O que só sabemos juntos, ao lado de Denise Fraga, que está em cartaz em São Paulo e tem previsão de rodar o país: “Estou com a peça até o fim do ano. Vou para Minas [Gerais], para Brasília, Porto Alegre… Tem Espírito Santo e também Recife”.