Os planos de Janones para quando deixar de ser da oposição

André Janones, deputado federal do Avante de Minas Gerais, se mostrou uma das figuras mais ferrenhas no combate a Jair Bolsonaro (PL) nas redes. Com engajamentos altíssimos, responsáveis por nivelar o jogo contra o clã Bolsonaro, o político não mediu esforços para colocar Lula (PT) em pé de igualdade no ambiente virtual. O “janonismo” se mostrou forte e foi peça central da campanha petista para a vitória nas urnas, no último domingo, 30.

Agora, com o resultado do pleito sendo favorável ao seu lado, André Janones mira uma mudança de tom, a partir do momento em que deixa de ser oposição e passa a fazer parte da próxima equipe política no poder. Em atitude “apaziguadora”, o deputado almeja se dedicar aos estudos e cumprir o mandato na Câmara dos Deputados. “Metas para os próximos meses: aprender a falar inglês, aperfeiçoar meu espanhol, continuar estudando o regimento interno da Câmara e concluir meu doutorado! Evoluir sempre”, disse.