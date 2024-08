Os planos de Anitta para show no intervalo da NFL, em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É comum entre celebridades que se dizem exauridas pela fama chocar o público ao anunciar a saída precoce de cena. E vem sendo assim com Anitta, 31 anos, que a cada novo projeto sugere ser o último. Mas eis que aparece na agenda algo inadiá­vel e, infelizmente, a aposentadoria precisa ser postergada em nome da arte. Em recente festa para lançar sua coleção de sandálias, ela voltou ao tema: “Parei apenas uma semana este ano. Às vezes dá vontade de só comer e dormir”, disse. E por que não? “O telefone não para de tocar”, explica a cantora, que recebeu três indicações ao VMA, o prestigiado prêmio americano da música, e foi convidada para se apresentar no intervalo de uma partida em São Paulo da NFL, a liga do futebol nos Estados Unidos, na sexta-feira 6. “Era irrecusável”, resigna-se ela, cuja cultura sobre o que se desenrola dentro das linhas do campo é zero.

Publicado em VEJA de 30 de agosto de 2024, edição nº 2908