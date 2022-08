Os planos da Globo para Eliana que andam irritando o SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eliana foi confirmada em projeto da TV Globo em meio a rumores de que estaria de saída do SBT. A apresentadora foi confirmada no documentário Um brinde à vida, da plataforma de streaming Globoplay. A produção é uma homenagem a Hebe Camargo, falecida em 2012. A ideia é trazer entrevistas de pessoas que fizeram parte da vida pessoal e profissional de Hebe, além de depoimentos de outras apresentadoras, como Angélica, Ana Maria Braga e Xuxa Meneghel.

Eliana está no SBT desde 2009 e, nos últimos meses, se tornaram recorrentes as sondagens a ela. A emissora carioca estaria interessada num nome de peso para liderar um programa matinal na grade de 2023, principalmente com as críticas atuais a Patricia Poeta no Encontro. A sondagem a Eliane estaria irritando os dirigentes do SBT, que não querem perder uma de suas principais estrelas.