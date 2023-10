Os pitacos de Barack Obama como roteirista de produção da Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A vida pós-Presidência tem rendido dinheiro e diversão a Barack Obama, 62 anos, que toca uma produtora com a mulher, a ex-­primeira-dama Michelle. Até um Oscar de melhor documentário, por Indústria Americana, já exibe na estante de casa. Agora, em sua primeira incursão na ficção, causou boa impressão ao diretor Sam Esmail, que diz ter recebido preciosas dicas dele para o roteiro de seu novo filme, Leave the World Behind (“Deixe o mundo para trás”, em tradução livre), adaptação do romance de mesmo título que tanto entusiasmou o então comandante da Casa Branca. “O presidente, um grande amante do cinema, fez anotações como um fã do livro que é e me apontou o que queria ver na película”, contou Esmail, que acabou selando parceria com a Higher Ground, dos Obama, e promovendo o palpiteiro a colaborador no enredo, que ganhou pitadas de suspense e tem estreia prevista para dezembro na Netflix.

Publicado em VEJA de 6 de outubro de 2023, edição nº 2862