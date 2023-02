Os perrengues no camarote mais caro da Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os desfiles do Grupo de Acesso do Rio de Janeiro começaram na noite desta sexta-feira, 17, na Marques de Sapucaí. Escolas de samba como Unidos de Padre Miguel, Sossego e São Clemente desfilaram na avenida. Ao mesmo tempo, aconteceram também as festas nos camarotes privados. Em um dos mais caros, com ingressos acima dos 4 mil reais, que contou com a presença de famosos, como Jade Picon e Viviane Araújo, a lista de perrengues dos convidados e pagantes incluía: Filas para entrar, o que deixou muitos em pé do lado de fora do Sambódromo; mais filas para usar o banheiro e acessar a comida; falta de espaço para sentar, o que fez alguns usarem a cenografia para descansar; e espaço bem cheio, difícil de transitar. Capacidade máxima? Sempre cabe mais um.