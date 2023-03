Os perigos do ‘bold glamour’, novo filtro do TikTok

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O bold glamour, novo filtro que simula harmonização facial no TikTok, já tem mais de 400 milhões de visualizações. E tem se tornado uma ameaça na onda exacerbada de padronização e enquadramento das pessoas em um formato específico de beleza. Jairo Casali, cirurgião plástico membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), alerta para os perigos da popularização desse filtro. “É comum que eu ouça nas consultas de cirurgia plástica ou de preenchimento facial que os pacientes já vêm usando filtros ou programas de edição de fotos para alterar áreas que o incomodam, especialmente na face. Isso cria uma sensação de insatisfação constante, com impacto psicológico inegável, que faz com que busquem o tratamento médico”, diz.

Entre os efeitos do filtro estão o preenchimento da sobrancelha, reforço dos cílios, afinamento do nariz, aumento dos lábios e dos olhos, redução de manchas e acnes e projeção de mandíbula, queixo e maçãs do rosto. O problema é a expectativa exagerada que se cria, baseada em possibilidades digitais – que nem sempre correspondem à realidade. “Em consultas para uma rinoplastia, cirurgia que mais executo, é comum que eu ouça queixas relacionadas à aparência nas selfies e videochamadas. Já há diversos estudos estatísticos mostrando que a melhoria da aparência em fotos já é um dos principais objetivos desses pacientes, especialmente dos mais jovens. Nem todo caso conseguirá atingir o nível de perfeição que uma edição ou filtro mostra, uma vez que características faciais e da pele do paciente interferem nisso diretamente. Essa clareza é fundamental antes de um tratamento médico”, explica Casali.

