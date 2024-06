Os percalços de Rafa Kalimann na tentativa se emplacar como atriz

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O roteiro não chega a ser lá original. Após participar de um reality show, a pessoa é guindada do anonimato à súbita projeção nacional, mas a fama logo se esvai. É justamente com esse duro destino que Rafa Kalimann, 31 anos, que esteve no BBB 20, tenta duelar. Depois de afiadas críticas recebidas como apresentadora do talk show Casa Kalimann, no Globoplay, apareceu uma chance de se reabilitar na forma de um papel em Família É Tudo, a trama global das 7. Apesar das intensivas aulas de interpretação, porém, os comentários ácidos seguem a toda. “Me coloco como estreante, sei que é assim que sou vista pelos colegas de trabalho e diretores”, suaviza Rafa, que dá vida à vilã Jéssica. “Faço minha oração todos os dias antes de gravar, é carga pesada”, reconhece ela, saudosa dos tempos em que dava dicas de moda nas redes sociais.

Publicado em VEJA de 7 de junho de 2024, edição nº 2896