Os percalços de Daniela Mercury no Rock in Rio: cadeira ao alto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Daniela Mercury se apresentou no Palco Mundo na noite deste sábado, 21, dedicado ao Dia Brasil dentro da programação do Rock in Rio, apenas com cantores nacionais. A baiana passou por apuros durante sua performance, isso porque houve um problema de som durante cinco músicas que atrapalharam seu retorno junto ao público. Ao final, o gesto de Daniela erguendo uma cadeira fez o público delirar. Houve uma dupla conotação com esta coreografia: a primeira remetia à Luís José Datena, que arremessou uma cadeira contra Pablo Marçal no debate da semana passada pela TV Cultura, na disputa da Prefeitura de São Paulo. A segunda interpretação diz respeito a uma crítica que a própria Daniela recebeu por ter jogado uma cadeira em seu recente show para fora do palco. E o objeto se tratava de uma obra de design de alto valor de mercado. Ao encerrar sua apresentação no Rock in Rio, Daniela ergue o objeto da discórdia do momento.