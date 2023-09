Os percalços da TV Globo a menos de um mês da estreia de ‘Elas por Elas’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A pouco tempo da estreia na TV Globo, marcada para 25 de setembro, o remake da novela Elas por Elas enfrenta alguns percalços. A trama escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, que retrata a original de 1982, precisou enfrentar duas mudanças de elenco importantes em cima da hora. A primeira foi a saída de Monica Iozzi do time de protagonistas, substituída às pressas por Mariana Santos, devido a problemas de saúde. Mariana fará Natália, papel que foi da atriz Joana Fomm.

Du Moscovis foi outro nome que precisou sair da produção. Inicialmente faria uma participação especial nos primeiros capítulos como Átila, marido de Lara (Deborah Secco), mas não chegou a um acordo com as datas de gravação. Em seu lugar entrou Sérgio Guizé. Além disso, duas das quatro atrizes ainda vivas da versão original morreram nas últimas semanas. Maria Helena Dias, morreu no início do mês, aos 91 anos. Ela interpretava Carmem, que na nova versão será Renné, personagem de Maria Clara Spinelli. Menos de uma semana depois, Aracy Balabanian, 83, também morreu. Ela interpretou Helena, papel agora de Isabel Teixeira.

A novela tem direção geral de Caetano Caruso, com direção artística de Amora Mautner. O time de protagonistas é formado por Deborah Secco, Késia Estácio, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Mariana Santos, Karine Teles e Maria Clara Spinelli.

