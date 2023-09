Os pedidos excêntricos de Bruno Mars e Post Malone no The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O festival The Town chega a São Paulo neste final de semana. O evento, que é dos mesmos organizadores do Rock in Rio, acontece no Autódromo de Interlagos nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. A programação do primeiro dia reúne os nomes de: Post Malone, Demi Lovato e Iggy Azalea. Já no domingo Bruno Mars, Bebe Rexha e Alok sobem no palco principal. Com a aproximação da data, a equipe do festival tem como uma das missões preparar o camarim dos artistas.

Malone quer docinhos, as tradicionais Jelly Belly Fish – jujubinhas de peixinho, uma mesa de “beer pong” e bebidas alcoólicas. Exatamente como ele pediu na edição de 2022 do Rock in Rio. Bruno Mars, que vai se apresentar neste domingo, 3, também tem uma lista de pedidos inusitados. Em 2012, quando foi uma das atrações do Summer Sour Festival, ele pediu quase 30 itens. Dentre eles, pão sírio, amêndoas, limão, chicletes, 12 pares de meias brancas e comida árabe.

