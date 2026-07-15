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Os pedidos do príncipe Harry que fizeram Elton John perder a paciência

Cantor teria disparado contra duque em conversa reservada

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 15h42 | Atualizado em 15 jul 2026, 19h08
Elton John, de óculos escuros e casaco rosa plissado, canta em um microfone à esquerda. À direita, Príncipe Harry, de perfil, usa terno azul marinho e gravata listrada, com barba ruiva e cabelo ralo
Elton John e príncipe Harry (Bruce Glikas/Max Mumby/Indigo/Getty Images)
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Os pedidos do príncipe Harry que fizeram Elton John perder a paciência Priorizar nos meus resultados Google

A amizade entre Elton John e o príncipe Harry atravessa um momento delicado. Segundo a imprensa britânica, o cantor teria perdido a paciência com os frequentes pedidos de ajuda financeira feitos pelo duque de Sussex e disparado: “Não sou um caixa eletrônico”. A declaração teria ocorrido durante uma conversa reservada entre os dois.

De acordo com a publicação no jornal Express, Elton John estaria incomodado com a frequência com que Harry recorre ao amigo em busca de apoio financeiro para cobrir despesas relacionadas à sua vida nos Estados Unidos. Fontes ouvidas pela imprensa afirmam que o artista considera que já ajudou o casal em diversas ocasiões e não pretende continuar bancando seus gastos.

“Sir Elton, já ciente de que teria que arcar com a maior parte das despesas legais caso os demandantes perdessem, não estava interessado em fazer uma doação — especialmente porque sabia que enfrentaria um pagamento enorme caso seu grupo não vencesse as ações judiciais”, escreveu uma repórter da realeza.

Harry e Elton John mantêm uma relação próxima há anos, fortalecida pelo vínculo do músico com a princesa Diana, mãe do duque. Recentemente, os dois também estiveram do mesmo lado em uma ação judicial contra a editora responsável pelo Daily Mail, mas acabaram derrotados pela Justiça britânica.

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