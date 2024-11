Os passos de ex-motorista de socialite que está foragido

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A polícia continua em busca de José Marcos Chaves Ribeiro, ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves, de 88 anos, que é acusado de mante-la em cárcere privado. Regina é viúva e herdeira do empresário Nestor Gonçalves, fundador da famosa marca de baralho Copag. Segundo os investigadores do caso, José passou pela Rocinha. “A gente tem tentado localizá-lo. Acho que ele já sabe do mandado de prisão e está se mantendo como um fantasma. A gente tinha um indicativo de que ele estava no interior da comunidade da Rocinha, mas desde então a gente não conseguiu um rastro mais palpável de onde ele esteja.”, disse o delegado Angelo Lages. Um cartaz com o rosto do motorista foi divulgado pelo Disque Denúncia nesta quarta-feira, 27, com seu rosto. José é acusado de ter isolado Regina dos amigos e parentes por mais de dez anos.