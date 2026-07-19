Os novos rumos de Finn Wolfhard, jovem protagonista de ‘Stranger Things’
Finn Wolfhard fala sobre o fim da série e sua transição para a carreira musical
Após quase uma década crescendo, literalmente, diante das câmeras, na pele do protagonista de cinco temporadas de Stranger Things, a bem-sucedida série da Netflix, Finn Wolfhard, 23 anos, se vê às voltas com um vazio. “Acho que terminamos no momento certo, mas ainda é bem deprimente”, diz. E já partiu para a luta, mudando de ares para tentar escapar da sina de ficar marcado por um só papel. Longe dos monstros, ele, que sempre gostou de um violão, aposta agora na carreira musical e está prestes a lançar um novo álbum. Pensar pequeno, nem pensar. O plano? “Quero que descubram minha música por acaso e pensem: ‘nossa, quem é esse?’.”
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 17 de julho de 2026, edição nº 3004