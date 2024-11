Os nomes de famosos que dispararam em registros de bebês em 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mavie, nome da filha do jogador Neymar e da influenciadora Bruna Biancardi, foi um dos mais populares entre as bebês nascidas em 2024. O nome estreou no 45º lugar do ranking de nomes de bebês femininos do BabyCenter. Essa é a 16ª edição da lista, que será divulgada na próxima segunda-feira, 18. Foram analisados mais de 250 mil nomes cadastrados no app de apoio à gestação e parentalidade entre 1º de janeiro e 31 de outubro.

Em 2023, o nome nem aparecia no ranking. Menos de cinco pessoas haviam registrado sua filha como Mavie, saltando para quase 300 famílias fazendo essa escolha este ano. Quem perdeu espaço de um ano para o outro, foi a influencer Virgínia. Na lista do ano passado, a primogênita Maria Alice entrou no Top 5 e a caçula Maria Flor fez com que o nome estreasse no ranking, em 63º. Em 2024, os nomes caíram, respectivamente, 15 e 10 posições, e o nome do bebê mais novo de Virgínia e Zé Felipe, José Leonardo, nem entrou na lista dos meninos. BabyCenter é uma empresa de mídia online, que fornece informações sobre gravidez e nascimento para futuros pais.