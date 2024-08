Os momentos mais inusitados da Olimpíada de Paris – até aqui

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os Jogos Olímpicos de Paris, desde a cerimônia de abertura, movimentam as redes sociais com momentos inusitados e memes. Com quase uma semana de competições, os atletas e a organização do evento já renderam momentos incomuns para o público. Como um voluntário que precisou entrar na piscina da Arena Paris La Défense para resgatar uma touca no domingo, 28, na prova de natação dos 100 metros peito feminino. Ele caiu na água com uma sunga estampada, pegou a touca e saiu ovacionado pelos torcedores do local.

No mesmo dia, a atriz australiana Nicole Kidman compareceu à final do skate feminino. Ela estava acompanhada do marido, Keith Urban, e participou da “ola” com os brasileiros que torciam por Rayssa Leal. O argentino Matias dell Olio teve que trocar dois skates durante a fase classificatória do skate street masculino. Ele quebrou o primeiro durante a segunda volta, prejudicando sua nota. Após obter novo equipamento, Matias foi para a fase de manobras e, de novo, quebrou o equipamento. Na mesma modalidade, o português Gustavo Ribeiro teve que lidar com um obstáculo extra durante a disputa das classificatórias do skate. Na segunda tentativa de volta, ele foi atrapalhado por um dos câmeras e caiu durante uma manobra, repetindo a volta no circuito.

Sobre equipamentos quebrados, o mesatenista número 1 no mundo, Wang Chuqin, não vai esquecer de Paris. Após vencer a disputa de duplas na terça-feira, 30, ele descobriu que um fotógrafo quebrou sua raquete enquanto posava para fotos na arena depois da partida. Ele teve que disputar a eliminatória com a raquete reserva e perdeu para o sueco Truls Moregard.

Na disputa da ginástica por equipes, que rendeu bronze para o Brasil, a reação de Simone Biles à nota de Rebeca Andrade no salto rendeu muitos memes. As câmeras capturaram o momento exato em que a americana viu que a brasileira tinha tirando mais que ela na prova. Entre os momentos engraçados da ginástica, o técnico “de olho” nos americanos da ginástica masculina chamou atenção. O membro da comissão virou piada com o modo que olhava para os ginastas, bastante ressabiado.

O judoca Rafael Macedo ficou sem medalha, nesta quarta-feira, 31, depois de perder para o francês Maxime-Gael Ngayap Hambou em uma decisão que revoltou a web. O sistema oficial do COI não descreveu por que o brasileiro foi punido. Foi preciso um questionamento posterior da delegação brasileira, com resposta quase duas horas depois. No momento, o técnico Kiko Pereira ficou exaltado diante do resultado. “Uma vergonha, até agora não entendi!”.

Isso sem falar no “nada não nada” no rio Sena. Após muita controvérsia em torno da qualidade da água, com sessões de treinamento canceladas e eventos adiados devido aos níveis de poluição, o triatlo finalmente foi liberado. Mas teve atleta que não gostou do que viu.

Diante de todos os quiproquós, algumas situações da abertura até já ficaram para trás, como a polêmica mesa com diversas artistas drags, como Nick Doll, que se posicionaram em referência ao quadro da Última Ceia. Ainda há muito jogo pela frente. Memes, com certeza, também.

