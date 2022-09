Os maiores ‘micos’ das celebridades no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foram sete dias de festival, com mais de 100.000 pessoas em cada um, incluindo muitos famosos que foram assistir aos shows. Com a Cidade do Rock lotada, não faltaram momentos bons e alguns complicados envolvendo as celebridades. A coluna separou os sete maiores micos do Rock in Rio.

1- Gafe da apresentadora do Multishow

Laura Vicente entrevistava Jão após seu show no Palco Sunset, na sexta-feira, 10, quando o cantor disse que estava procurando sua mãe. Laura disse: “ela estava no backstage com a sua avó”. Jão pensou um pouco; e respondeu: “eu não tenho mais vó”. Micão ao vivo.

2- O mascarado

Ninguém entendeu nada quando um mascarado, com orelhas de Mickey, passou pela área VIP do Rock in Rio no domingo, 4. A coluna descobriu que o tal fantasiado no meio do Rock in Rio era Fiuk, que não explicou por que estava daquela forma.

3- Show da Megan Thee Stallion

A cantora se apresentou antes da Dua Lipa, no domingo,11, último dia de festival, no Palco Mundo. Tudo ia bem, até que Megan decidiu chamar alguns fãs para dançar no palco. Péssima ideia. As pessoas começaram a chorar, conversar com a artista e tirar fotos em cima do palco, por quase dez minutos, que para quem estava assistindo de fora, pareceram intermináveis. Enquanto isso acontecia, nada de música, fazendo com que o show de Megan esfriasse.

4- Barrados

A área VIP do Rock in Rio era dividida entre ‘vipão’, espaço para 3.000 pessoas, e ‘vipinho’, local mais exclusivo. E foi justamente neste que vários famosos foram barrados, com destaque para Camila Queiroz e Klebber Toledo, que tentaram burlar a entrada, não conseguiram, e depois, constrangidos, ainda fingiram que não estavam tentando acessar o espaço reservado.

5- Hiper lotação do VIP

Ainda falando da área VIP, não é novidade que ela também estava lotada, com filas gigantes para comer e beber. A situação piorava nos momentos de chuva, que todos corriam para o espaço fechado, que não comportava tanta gente. O resultado foi passar vergonha tendo que sentar no chão ou onde desse.

6- Lambidas ao vivo

Foi um pouco desnecessária as lambidas – pedidas – que o integrante da banda Bala Desejo, Zé Ibarra, deu nos apresentadores do Multishow Dedé Teicher e China, gerando uma crise de risos nas outras apresentadoras que estavam no estúdio, incrédulas.

7- Looks de assustar

A campeã de trajes que deram vergonha foi a humorista Gkay. Ela revelou à coluna que a intenção era essa mesmo, para gerar memes na internet. Todos faziam parte de ações de marketing para algumas marcas patrocinadoras do festival. Teve cabelo espetado, rosto pintado, e por aí vai.